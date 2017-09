Les champignons forestiers à l'honneur dans le Kamouraska

Les champignons forestiers seront les grandes vedettes du Kamouraska jusqu'au 4 septembre, dans le cadre d'un festival pour mettre en valeur la gastronomie et l'entrepreneuriat mycologiques.

D’après la professionnelle de recherche chez Biopterre, Pascale Malenfant, le Festival des champignons forestiers est « le résultat de tout le travail qui est fait dans la région pour développer l’économie mycologique ».

Démonstrations culinaires, activités de découverte, conférences, autocueillette et banquets gastronomiques sont au programme du festival cette année.

Monsieur Madame Tout-le-monde n’a pas encore nécessairement goûté le champignon forestier, et le festival, c’est une bonne occasion pour le faire. Pascale Malenfant, professionnelle de recherche à Biopterre

La MRC du Kamouraska, la SADC, le Cégep de La Pocatière, Biopterre et des entreprises privées ont allié leurs forces et leur volonté de développer l’engouement autour des champignons forestiers pour créer le festival.

Pascale Malenfant indique que la culture des champignons forestiers se développe « à vitesse grand V », notamment avec l’appui de Biopterre, qui réalise des projets de recherche pour optimiser les façons de faire.

« On a vu dans les dernières années au moins quatre nouvelles entreprises se créer dans le Kamouraska », affirme-t-elle.

Selon Pascale Malenfant, 53 entreprises et intervenants sont engagés dans cette économie au Kamouraska, et plus de 350 000 dollars ont été investis dans cette économie qui cherche à faire sa place dans la région.