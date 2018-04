Les crabiers madelinots toujours à quai

Les crabiers madelinots de la zone 12F, située près des Îles-de-la-Madeleine, sont toujours en attente du début de la pêche aux crabes des neiges.

Habituellement, les crabiers prennent l'eau à la mi-avril en raison des glaces dans les maritimes, mais la présence de baleines noires pourrait écourter davantage la période de pêche.

« C'est ce qu'on a peur, les conséquences, si la pêche commence trop tard, on a peur que les baleines se manifestent, c'est ça notre crainte », indique le représentant des crabiers de la zone 12F, Bruno-Pierre-Bourque.

Cette période de pêche est déjà raccourcie cette année et doit se terminer à la fin du mois de juin, plutôt que le 15 juillet, comme c'est le cas habituellement, à cause des nouvelles mesures mises en place par Pêches et Océans Canada pour protéger les baleines noires.

Une pêche la semaine prochaine ?

La situation pourrait devenir problématique si les bateaux sont toujours à quai la semaine prochaine.

« L'ouverture de la pêche est prévue dans les prochains jours. Si on commence à parler de semaines avant l'ouverture, là il va avoir de la panique. Si on n'est pas partis la semaine prochaine, ça va urger de mettre à l'eau », craint M. Bourque.

Pêches et Océans Canada n'a pas retourné nos demandes d'entrevue concernant l'état actuel des glaces dans les maritimes, qui force les crabiers madelinots à rester à quai.