Les négociateurs de l'ALENA se réuniront à Washington jeudi

Les négociateurs des États-Unis, du Canada et du Mexique se réuniront à Washington jeudi pour poursuivre le travail de mise à jour de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), a indiqué une source du gouvernement canadien.

Bien que les États-Unis soient désireux de conclure rapidement les pourparlers, les responsables affirment que plusieurs questions litigieuses doivent d'abord être réglées.

La réunion de jeudi ne se terminera donc pas sur une annonce, ajoute-t-on.

La semaine dernière, Donald Trump et Justin Trudeau avaient laissé entendre qu'une annonce au Sommet des Amériques, au Pérou, était possible. Le ministre mexicain de l'Économie avait toutefois modéré les attentes, et l'absence de M. Trump au Sommet est venue lui donner raison.

Le président américain a notamment assoupli ses exigences dans les négociations sur les véhicules automobiles.

Les États-Unis ont convenu d'une proposition en vertu de laquelle les véhicules devront être composés à 75 % de pièces nord-américaines, plutôt qu'à 85 % tel qu'exigé précédemment.