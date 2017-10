Les producteurs de vin du N.-B. sont optimistes pour la cuvée 2017

Le début de l'automne marque aussi le début des vendanges chez les producteurs de vin. Après un été exceptionnel au Nouveau-Brunswick, les fruits sont prometteurs cette année.

L’heure des vendanges a sonné chez Serge Maury. Après un été exceptionnel, les raisins sont prêts à être cueillis, puis transformés en vin. Avec le soleil et la chaleur que la région a connus durant les derniers mois, le millésime 2017 sera sans doute très réussi, selon le viticulteur.

« Les raisins sont en pleine maturité. Le degré de sucre, c’est quelque chose d’exceptionnel pour ici. »

Le soleil : l’ami du raisin

Serge Maury et sa famille ont été les premiers à embouteiller du vin au Nouveau-Brunswick, en 1999. En plus du vin de raisin, ils ont développé du vin de bleuet, de sureau et un vin de glace à la fraise. Ils songent même à créer un vin de camerise. Malheureusement, tous les fruits n’ont pas réagi de la même façon cet été.

« C’était exceptionnel cette année [pour le raisin] grâce à la température qui a battu des records, dit-il. Seul problème, pour les autres cultures, ça a été un gros inconvénient. »

« Rester modeste »

Malgré la belle saison, le climat du Nouveau-Brunswick représente un gros défi pour les producteurs de vin, qui doivent travailler avec des variétés de raisin survivant au froid.

« On va toujours rester modeste, rappelle Serge Maury. Faut pas oublier que ce qu’on cultive ici sont des hybrides canadiens et non des cépages nobles. »

Les 2000 plants de vigne du viticulteur produiront entre 1000 et 1500 bouteilles de vin cette année. Avant même la fermentation, il ne doute pas du résultat final.

« On a vraiment un arôme et puis une odeur de sucre naturel qui est vraiment intéressant par rapport aux autres années. »

Le jus des raisins récoltés cette semaine passera par processus de fermentation pendant les huit prochains mois. Les bouteilles de la cuvée 2017 seront disponibles dès le mois de mai.

D’après le reportage de Gabriel Garon