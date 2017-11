Les producteurs serricoles veulent de l’électricité moins chère d’Hydro-Québec

Les producteurs en serres de la région réclament du gouvernement Couillard des mesures concrètes pour accroître la production de ce type d'agriculture dans le prochain budget qui sera déposé au printemps 2018.

On compte une trentaine de producteurs en serre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 900 au Québec.

Pour le premier ministre Philippe Couillard qui présidait le Sommet sur l'alimentation le 17 novembre à Québec, il faut accroître la production en serre, 12 fois plus importante en Ontario, qu'au Québec.

On importe beaucoup de légumes en serre de l'Ontario alors que normalement nous, au Québec, on pourrait en produire plus, d'autant plus qu'on a une électricité qui est abordable, qui est très disponible.

Philippe Couillard, premier ministre du Québec