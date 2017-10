Les retraités de Cliffs défendent leur régime de retraite à Ottawa

Une quarantaine de retraités de Cliffs ressources naturelles se rendent à Ottawa, lundi, dans l'espoir de pouvoir récupérer une partie de leur fonds de pension amputé depuis la faillite de la minière.

Les ex-employés de Cliffs, affiliés au Syndicat des métallos de la Côte-Nord, vont appuyer le projet de loi de la députée de la circonscription de Manicouagan, Marilène Gill. Le projet de loi propose que les participants à un régime de retraite soient considérés comme des créanciers prioritaires en cas de faillite.

Le projet de loi, travaillé avec les représentants des retraités, suggère aussi de maintenir les assurances collectives pour les employés en cas de faillite. Une pétition de quelques milliers de signatures pour appuyer ledit projet de loi sera aussi déposée par la députée bloquiste, confirme Nicolas Lapierre, le coordonnateur du Syndicat des métallos de la Côte-Nord.

Ça découle un peu de notre engagement lorsque l'on a supporté la députée Marilène Gill lors de son élection en 2015. Nicolas Lapierre, coordonnateur du Syndicat des métallos de la Côte-Nord.

Le syndicat compte aussi interpeller le Parti libéral, dont l'appui est « nécessaire et vital », selon Nicolas Lapierre. « On va s'adresser au gouvernement Trudeau, qui s'est fait l'apôtre de la classe moyenne de supporter les travailleurs », assure-t-il.

« Un régime de retraite, c'est un salaire différé. On fait des choix quand on choisit une table de négociation. On en met moins sur le salaire et on en met plus sur la retraite. Qu'on vienne dire aux retraités que l'argent qui a été promis n'est plus là, vous comprendrez que c'est un drame terrible pour notre monde », s'indigne Nicolas Lapierre.

