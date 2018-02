Les retraités de Sears demandent l'examen de 3 G$ de dividendes

Les retraités de Sears Canada ont entamé jeudi leur démarche pour demander à la Cour supérieure de l'Ontario de nommer un fiduciaire judiciaire pour examiner des dividendes versés aux actionnaires entre 2005 et 2013. La procédure risque toutefois d'être longue et incertaine, explique un professeur de droit, notamment car il n'existe aucune norme provinciale d'imputabilité pour responsabiliser les entreprises.

Un texte de Camille Feireisen

Les partis sont entrés dans une salle fermée aux médias pour tenter de parvenir à un accord jeudi, mais l'affaire pourrait être reportée à la semaine prochaine.

Du côté du Groupe de retraités, il y a de la déception, explique Larry Moore, un retraité de Sears. « Nous avions proposé un nom pour le fiduciaire, l’entreprise a fait une contre-proposition, mais les deux ont été rejetées par le juge », dit-il.

Selon lui, il y a une perte de confiance dans le gouvernement, qui n’agit pas pour protéger les employés à la retraite.

Dans leur motion, les retraités disent aussi que Sears leur doit 400 millions de dollars pour des prestations d'assurance-maladie et d'assurance-vie non payées.

Le Groupe de retraités de Sears Canada espère récupérer environ 270 millions de dollars pour combler la réduction de leurs pensions. Ils estiment que ces dividendes totalisent près de trois milliards de dollars, qui devraient être examinés par un syndic de litige.

« Ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'aller chercher ces dividendes payés aux actionnaires et qui n'ont pas été versés à l'entreprise, notamment pour payer la caisse de retraite », explique le professeur de droit et de gestion à l'Université d'Ottawa, Gilles Levasseur.

Or pendant cette période, les ventes et les bénéfices du détaillant étaient déjà en baisse et la caisse de retraite commençait à accuser un déficit.

Une longue procédure

La procédure pour récupérer cette somme sera toutefois fastidieuse, selon le professeur.

Il faudra d'abord démontrer que les dividendes ont été payés illégalement, ou de façon contraire à la loi.

La loi prévoit qu'on peut seulement payer un dividende quand l'entreprise peut payer ses dettes à court terme. Il y a aussi le fait que l'organisation peut fonctionner à court terme et répondre à ses échéances financières . Enfin, est-ce que la procédure a été respectée au niveau du conseil d'administration? Gilles Levasseur, professeur de droit et de gestion à l'Université d'Ottawa

Cette démarche pourrait donc prendre de deux à quatre ans, minimum.

« Une fois qu'on a la décision prouvant que le dividende n'a pas été payé correctement il faut aller saisir l'argent chez les actionnaires ou les administrateurs... Et pas certain que l'argent sera encore disponible. Si on a payé un dividende, celui-ci peut avoir été dépensé », ajoute-t-il.

Une nouvelle démarche

Dans le passé, les employés acceptaient souvent ce genre de situation, selon Gilles Levasseur, car il n'y avait pas de précédent. Le fait que d'anciens employés tentent de faire valoir leurs droits est nouveau.

On voit des démarches de groupes d'individus qui disent : c'est notre vie, c'est notre salaire, c'est notre retraite... On perd tout! Ces gens-là n'ont pas d'autre porte de sortie, car c'est la seule solution qu'ils ont, en vertu de la loi. Gilles Levasseur, professeur de droit et gestion, Université d'Ottawa

Absence de normes provinciales

Les retraités demandent aussi au gouvernement ontarien de réagir. Selon Gilles Levasseur, le problème est qu’il n’y a pas de normes provinciales précises sur la gestion de ces fonds privés.

Une des solutions serait de rendre imputables les administrateurs personnellement pour les manquements à la caisse de retraite.

Créer un fonds d’indemnisation des régimes de pension pour payer les manquements n’est pas la meilleure solution, ajoute-t-il. « Le problème c’est que ça se fait toujours après que l’événement a eu lieu. Si on sait que les administrateurs sont personnellement responsables lorsqu’ils décident, on sera certain de respecter les échéances en vertu de la loi. »

C’est là où le bât blesse, selon lui : la faiblesse du système ne permet pas de rendre imputables ces décideurs.

Il faut imposer un minimum de responsabilités aux administrateurs, faire respecter des ratios de minimum de capitalisation du régime de pension, un peu comme on fait pour les condominiums. Gilles Levasseur, professeur de droit et gestion, Université d'Ottawa

Malgré le coût que cela engendre, cela permet d’assurer que les dettes puissent être payées, rappelle-t-il.

Comme il n’existe pas d’obligation en vertu de la loi, il est impossible de demander au gouvernement d’être responsable.

« Il faut un système de surveillance indépendant, pour que cela ne se produise pas dans d’autres entreprises. Surtout quand celles-ci font faillite », conclut-il.