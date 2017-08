Magog pourrait avoir un centre de congrès

Après avoir acquis l'Hôtel et spa Étoile-sur-le-Lac l'an dernier, l'homme d'affaires André L'Espérance compte maintenant y accoler un centre de congrès.

« Les gens viennent à Magog et ne couchent pas à Magog actuellement parce qu'il n'y a rien de convenable et d'assez gros, mentionne André L'Espérance. Par exemple, il y a des groupes de sport qui viennent à Magog et ils repartent à Sherbrooke ensuite. Pour les garder à Magog, ça va prendre un hôtel assez important et un centre de congrès, c'est bon à l'année et ça fait rouler la business. »

Si le projet est toujours à l'étape des consultations et qu'aucun plan n'a encore été fait, le centre de congrès actuellement à l'étude compterait quelque 125 chambres et pourrait accueillir plus de 400 personnes.

« Si on reçoit 400 personnes au centre de congrès, on ne pourra pas loger tout ce monde là, donc ça va déborder dans les autres sites de la région », fait remarquer l'homme d'affaires magogois.

Ce dernier croit que l'Étoile-sur-le-Lac, un établissement d'environ 50 chambres, est situé avantageusement pour recevoir les visiteurs.

« On est proche du lac, proche de la piste cyclable et proche du centre-ville. Les gens veulent voir le lac, donc on va faire des percées visuelles pour qu'ils le voient », décrit M. L'Espérance.