Michelin achèterait l'entreprise magogoise Camso

Le géant français Michelin annonce dans un communiqué être en discussion exclusive avec les principaux actionnaires du groupe Camso, basé à Magog, en vue d'une acquisition de la totalité du capital de cette compagnie.

Aucun montant d'argent n'est mentionné, mais certaines évaluations indiquent que la transaction pourrait atteindre 2 milliards de dollars.

L'attachée de presse de Michelin, Corinne Meutey, n'a pas voulu confirmer la nouvelle, mais affirme qu'une conférence de presse est prévue jeudi après-midi à Magog concernant ces discussions.

Le groupe Camso est un important fabricant de certains types de pneumatiques et de chenilles pour les véhicules hors route, notamment. Son site web affirme que la compagnie emploie plus de 7500 personnes dans 26 pays, avec près de 200 personnes travaillant en recherche et développement.

Camso possède 22 usines de fabrication et 300 personnes travaillent au siège social de l'entreprise à Magog.

Michelin, basé à Clermont-Ferrand, en France, n'a mentionné aucun détail sur la possible acquisition, affirmant vouloir attendre l'issue des discussions.

En 2015, l'entreprise avait changé de nom passant de Camoplast Solideal à Camso. À ce moment, le vice-président communication marketing, Benoît Cossette, affirmait que Camso avait un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars.

Camso est une entreprise privée détenue à 33 % par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Le Fonds de solidarité et Desjardins capital sont également actionnaires.