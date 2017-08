Mobilisation des pêcheurs de homards pour obtenir un meilleur prix

L'Union des pêcheurs des Maritimes propose une mobilisation de ses membres face aux prix plus faibles du homard, cet été, pour la pêche dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Elle tenait une réunion à ce sujet, mercredi soir à Shediac, pour se concerter.

Les prix sont actuellement à 4,25 $ la livre pour le homard de conserve et 4,75 $ pour le plus gros homard, près de 2 $ de moins que prévu, selon l’organisateur syndical de l'UPM Michel Richard.

Monsieur Richard ne veut pas dire quel serait le prix idéal pour les pêcheurs, mais il croit que si le prix se trouvait entre 5 $ et 5,25 $ la livre, ses membres seraient satisfaits.

Emmanuel Moyen, représentant de l'Union des pêcheurs des Maritimes, croit pour sa part que les prix ne sont pas encore définitifs.

« Je pense que chaque pêcheur va négocier directement avec les usines, je ne pense pas que les prix qui sont présentement annoncés sont les bons, ils sont plus en mode réaction, pour voir comment les pêcheurs vont réagir. »

Ce qui arrive présentement, est un test que les transformateurs sont en train de faire avec les pêcheurs. Emmanuel Moyen

« L’UPM représente 1 300 pêcheurs propriétaires indépendants du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse et on devrait tous travailler ensemble pour obtenir les meilleurs prix », affirme monsieur Moyen.

Michel Richard croit pour sa part que la mobilisation représente un grand défi, mais il souhaite éviter une autre crise comme celle d’il y a cinq ans, lorsque les pêcheurs ont dû se battre pour obtenir de meilleurs salaires.