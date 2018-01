Mont-Joli étudie l’option de construire un nouvel aréna

Le conseil municipal de Mont-Joli annoncera au plus tard au début du mois de février s'il opte pour la rénovation du Stade du centenaire ou la construction d'un nouvel aréna.

En entrevue à l'émission Le Monde aujourd'hui, le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, s'est montré enthousiaste à l'idée d'une construction neuve.

Il a reconnu que des discussions sur le sujet étaient en cours avec différents partenaires, dont la Commission scolaire des Phares, mais qu'il ne fallait pas précipiter les choses.

C’est un projet pour les 50 prochaines années [...] la génération future, on ne voudrait les hypothéquer d’une dette si on s’en va avec une construction neuve hors de la portée des citoyens, donc on veut prendre le temps de faire les choses.

Martin Soucy, maire de Mont-Joli