MTY rachète les chaînes de cafés Timothy's et Mmmuffins pour près de 1,7 million de dollars

Le Groupe d'alimentation MTY a annoncé jeudi avoir signé un accord pour racheter les chaînes de cafés Timothy's World Coffee et Mmmuffins des mains d'une filiale de Le Duff America pour 1,675 million de dollars.

En vertu de l'entente, MTY mettra la main sur les 28 cafés franchisés et sept succursales d'entreprise de l'enseigne Timothy's au Canada, en plus de deux cafés sous licence Timothy's aux États-Unis, trois succursales franchisées Mmmuffins et deux succursales jumelées au Canada.

MTY obtiendra en outre une licence d'exploitation et de franchisage de cafés sous la marque de commerce Timothy's, qui appartient à Keurig Canada.

Timothy's et Mmmuffins se joindront ainsi aux multiples autres enseignes de MTY, qui comprennent notamment Thaï Express, Tiki-Ming, Tutti Frutti et Valentine.

L'entente devrait être conclue en avril, si elle obtient les approbations réglementaires nécessaires et si certaines conditions sont respectées.

Le Groupe MTY a annoncé, en décembre dernier, son intention d'acquérir Groupe Restaurants Imvescor et ses enseignes Bâton Rouge, Pizza Delight, Scores, Toujours Mikes et Ben & Florentine.