Nemaska Lithium obtient officiellement son financement pour la mine Whabouchi

Le financement de plus d'un milliard de dollars pour la mise en production de la mine Whabouchi ainsi que l'usine électrochimique de Nemaska Lithium est maintenant confirmé.

Avec les informations d'Émilie Parent-Bouchard

Les transactions annoncées la semaine dernière ont obtenu toutes les autorisations nécessaires à cet effet.

Québec investit d'ailleurs 130 millions de dollars dans le projet, qui devrait créer 1000 emplois dans le Nord-du-Québec et en Mauricie pendant la phase de construction et 300 emplois par la suite.

La participation du gouvernement dans le projet, par l'entremise de Ressources Québec, est portée à près de 13 %, ce qui en fait le plus grand investisseur individuel.

Le président et chef de la direction de Nemaska Lithium, Guy Bourassa, croit que l'Abitibi-Témiscamingue, comme le reste du Québec, profitera des retombées de la construction de la mine située à 300 kilomètres de Chibougamau.

« Au niveau de la mine, on parle d'un pic durant la construction d'à peu près 400 travailleurs, évidemment, de tous les corps de métier. Les premières phases qu'on a faites dans les deux premières années, on a fait affaire avec des entrepreneurs et des fournisseurs de la région de l'Abitibi, qu'on pense à Moreau électrique, à Béton Fortin, à Blais », souligne Guy Bourassa.

« Dans la phase qui s'en vient, on parle de 400 travailleurs uniquement pour la mine et de 600 travailleurs pour la construction de l'usine de Shawinigan. C'est certain qu'on va piger dans tous les bassins de disponibilité au Québec. L'Abitibi ne sera définitivement pas en reste », assure-t-il.

Par ailleurs, Nemaska Lithium a aussi conclu une entente avec la Japonaise Hanwa pour la vente de concentré de spodumène de la mine Whabouchi.

Cette entente doit permettre de générer des entrées financières à la minière entre l'entrée en production de la mine et le démarrage à pleine capacité de l'usine électro-chimique de Shawinigan.

Cette usine doit quant à elle produire de l'hydroxyde et du carbonate de lithium, deux sels de lithium à valeur ajoutée, notamment utilisés dans la fabrication de batteries destinées aux véhicules électriques.