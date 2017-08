New Flyer fournira 110 autobus diesel propres à la Ville d'Edmonton

La compagnie New Flyer Industries, basée à Winnipeg, a remporté un contrat pour fournir à la Ville d'Edmonton 110 autobus de transport en commun diesel. Selon les termes du contrat, la ville aura aussi l'option d'acheter de New Flyer 120 autobus supplémentaires de ce type.

La compagnie déclare que les autobus seront déployés sur le réseau du service de transit d'Edmonton (ETS) à partir de 2018, circulant sur les itinéraires qu'empruntent plus de 300 000 personnes par jour.

Elle indique que le remplacement par Edmonton des véhicules de sa flotte vieillissante par des modèles plus efficaces et climatisés fait partie de l'objectif de la ville de transformer l'expérience des usagers.

New Flyer est le plus important constructeur d'autobus et d'autocars et distributeur de pièces détachées en Amérique du Nord.

L'entreprise dont le siège social se trouve à Winnipeg possède des centres de fabrication, de distribution et de service employant plus de 5 400 personnes à travers le Canada.

« Depuis plus de 20 ans, nous soutenons la croissance et le développement novateur d'Edmonton avec les autobus New Flyer », a déclaré Paul Soubry, président et directeur général de la compagnie.

« Nous sommes fiers de soutenir les efforts de transformation continue d'Edmonton en élargissant l'infrastructure de transport en commun et en se concentrant sur l'énergie propre, la durabilité et les transports en commun sécuritaires et accessibles ».