Nouvelle école de 24 M$ pour une communauté autochtone 

La Première Nation de Pic River a procédé jeudi à la première pelletée de terre soulignant le début des travaux de la nouvelle école financée grâce à un partenariat public-privé. Biigtigong Nishnaabeg est située à environ 350 kilomètres au nord-est de Thunder Bay.

Les plans de l’école ont été dessinés par Bret Cardinal dont le père, George Cardinal est l’architecte du Musée des civilisations, maintenant devenu le Musée canadien de l’Histoire dans la région d’Ottawa.

L’école aura la forme d’un aigle.

L’aile est accueillera une garderie et une école élémentaire, tandis qu’à l'ouest, on y aménagera un centre de formation pour adulte et un centre d’affaires.

Le corps de l’aigle abritera un gymnase, une cafétéria et un espace pour y tenir de cérémonies.

« Nous savons que l’éducation peut changer l’avenir des générations futures et c’est ce que fera cet édifice intégré », a dit la ministre fédérale de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail Patty Hajdu.

Partenariat public privé

Les sommes nécessaires à la construction de la nouvelle école proviennent notamment du gouvernement fédéral et de Barrick Gold.

Une campagne de financement est nécessaire pour recueillir les quatre millions de dollars manquants.

Les véritables travaux de construction doivent débuter en août 2018.