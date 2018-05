Nouvelle flambée du prix de l’essence dans la région de Montréal

Le prix au détail de l'essence a de nouveau bondi au cours de la nuit dans la région de Montréal ou le prix du litre d'ordinaire atteint 1,48 $, son niveau le plus élevé depuis plusieurs années.

Lundi, le litre d’essence ordinaire oscillait autour de 1,33 $ dans la région de Montréal. Il a augmenté de 14 ¢ en l’espace d’une nuit portant le prix du litre d'ordinaire à près de 1,48 $ et 1,63 $ pour l'essence super.

Outre à Laval et Montréal, le prix de l’essence est demeuré stable ailleurs dans la province.

Actuellement, le prix moyen du litre d’essence ordinaire se situe autour de 1,34 $ au Québec.

Le prix du baril de pétrole brut a augmenté lundi soir de 0,26 $ US à la bourse NYMEX, à New York, à 70,96 $ US.