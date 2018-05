Nouvelle salle multifonctionnelle à Caplan

La première activité organisée par le nouveau comité de bénévoles de la salle multifonctionnelle de Caplan a eu lieu samedi. Une exposition d'oeuvres d'art et un spectacle mettant en scène des artistes de la région ont été présentés.

Un texte de Laurie Dufresne, d’après les informations d’Émilie Hamon

La salle, rénovée au coût de 2,8 M$, a été inaugurée il y a quelques semaines.

Le conseiller municipal, Jean-François Nellis, explique qu'un comité de bénévoles fondé en mars aura maintenant pour tâche de la dynamiser et d'y favoriser la tenue d'événements culturels.

On ne veut pas empiéter sur les autres municipalités, mais on veut être complémentaires. Jean-François Nellis, conseiller municipal

« On veut s'ajuster au fur et à mesure pour 2018 et surtout pour 2019, que ce soit pour les tarifs de la salle, pour les locations, pour l'organisation des activités », explique Jean-François Nellis.

Le prochain événement du comité devrait avoir lieu à l'automne.