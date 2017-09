Numéro d'assurance sociale: quand le donner et quand refuser de le donner?

Traînez-vous votre numéro assurance sociale (NAS) dans votre portefeuille? Si oui, c’est une erreur que plusieurs font! Idéalement, il faut le conserver dans un lieu sécuritaire et apprendre le numéro par coeur pour le donner uniquement lorsque c'est nécessaire.

Si cette information confidentielle devait tomber entre de mauvaises mains, vous pourriez le regretter amèrement pendant de nombreuses années.

À qui donner son numéro d'assurance sociale?

Il est important de donner ce précieux NAS seulement lorsque c’est requis. C'est cependant normal de devoir fournir ce numéro à :

Votre employeur et aux institutions financières qui vous versent des intérêts ou du revenu

Des institutions gouvernementales comme : le Régime de rentes du Québec, le Régime de pensions du Canada, la Prestation fiscale canadienne pour enfants, les prêts d’études, l'assistance sociale, les remboursements de taxes, les programmes et prestations pour les anciens combattant, les indemnités pour accidents du travail, les pensions alimentaires pour enfants, etc.

Quand refuser?

Vous n’avez pas à fournir cette information si :

On vous demande de confirmer votre identité (à l’exception des programmes gouvernementaux);

Vous faites une demande d’emploi (tant que vous n’avez pas obtenu le poste!);

Vous louez un logement;

Vous demandez de nouvelles cartes de crédit ou pour obtenir un prêt auprès de vos services bancaires;

Vous remplissez des formulaires médicaux;

Vous louez un véhicule;

Vous voulez vous abonner à des services de téléphonie;

Vous rédigez un testament;

Vous vous inscrivez à une institution d’enseignement supérieur.

Parfois, les institutions et entreprises ne sont pas au courant des normes! Ne vous gênez pas et questionnez-les à savoir pourquoi on vous demande cette information, et proposez une autre preuve d’identité.

Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse donnée, vous pouvez porter plainte gratuitement au Commissaire à la protection de la vie privée au 1 800-282-1376.

Si vous soupçonnez quelqu’un d'utiliser votre NAS de manière frauduleuse, faites les vérifications nécessaires. Autrement, quelqu’un d’autre pourrait recevoir votre remboursement d’impôt à votre place!

Attention, un nouveau numéro d’assurance sociale vous sera livré uniquement si vous détenez une preuve d’activité frauduleuse. Soyez vigilant!