Nutrien supprimera 33 postes en Saskatchewan

Le géant agricole Nutrien compte supprimer une trentaine de postes à Saskatoon, en Saskatchewan, en raison de la redondance des postes à la suite de la fusion des minières saskatchewanaise et albertaine PostashCorp et Agrium, le 1er janvier 2018.

Selon le vice-président des relations avec les investisseurs et les entreprises de Nutrien, Richard Downey, huit personnes vont perdre leur emploi dans les prochaines semaines, et 25 autres seront mises à pied d'ici la fin de l'année.

Des postes seront également supprimés au siège social de Calgary, mais Nutrien n'en a pas encore dévoilé le nombre.

Vous avez tout en double, alors quand vous unissez deux entreprises, vous n'avez pas besoin de personnes qui remplissent les mêmes fonctions. Richard Downey

Les employés qui vont perdre leur emploi n'ont pas encore été avisés. Le processus devrait prendre quelques semaines, selon le vice-président.

Richard Downey a aussi déclaré que 100 postes actuellement en Alberta et aux États-Unis seront transférés en Saskatchewan et qu'en fin de compte il y aura donc plus d'employés en Saskatchewan à la suite de la fusion.

Au total, 4500 employés travaillent pour Nutrien dans la province.

Avec les informations de Micki Cowan, CBC