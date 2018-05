Opération séduction pour attirer des travailleurs étrangers à La Reine

L'entreprise Les Aciers JP de La Reine, en Abitibi-Ouest, mise depuis plusieurs années sur l'immigration pour combler la pénurie de main-d'œuvre.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Plus d'une dizaine de travailleurs de la Tunisie œuvrent maintenant dans cette entreprise de fabrication de machineries fixes pour les compagnies minières et forestières.

Dix des 70 travailleurs de l'entreprise Les Aciers JP proviennent de l'étranger.

Attirer et garder ces travailleurs étrangers dans une petite collectivité d'un peu plus de 300 habitants représente cependant un défi.

En 2012, la compagnie a pris les grands moyens pour s'assurer de bien accueillir ces nouveaux travailleurs à La Reine.

« Bien, au début, on avait conscience qu'il n'y avait pas d'épicerie à La Reine, pas d'école, les enfants étudient à Dupuy, il n'y avait pas de logement à louer non plus, donc on avait aménagé des maisons, on leur a prêté une voiture pour qu'ils puissent faire leur épicerie. On avait aussi embauché une marraine qui pouvait les aider aussitôt qu'il y avait un problème », explique Chantal Goldbout, directrice des ressources humaines.

Mohamed Berrached est soudeur-monteur pour l'entreprise depuis six ans. Sa femme et leurs trois enfants sont venus le rejoindre à La Reine en 2015, où ils se sont installés dans une maison qu'ils ont rénovée. Ils apprécient la chaleur des gens. « Les grands espaces, la nature, les gens sont gentils, c'est bien », dit Mohamed Berrached.

Aymen Mhamdi, lui, est dessinateur. Il est arrivé à La Reine en février dernier, laissant pour le moment en Tunisie sa femme et leur jeune fille de huit mois. « Pour mener de nouveaux projets, il faut investir, il faut mettre des sacrifices. Il y a Facebook, FaceTime et Skype; avec les technologies aujourd'hui, on ne s'ennuie pas beaucoup de rester loin de nos familles, on se parle tous les jours », témoigne Aymen Mhamdi.

L'entreprise poursuit ses efforts pour attirer d'autres travailleurs étrangers et se tourne maintenant vers la Belgique pour combler son manque de main-d'œuvre.