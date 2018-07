Ottawa soutient 10 entreprises de Gaspé

Le gouvernement du Canada octroie une aide financière de 2,5 millions de dollars pour soutenir les projets de dix entreprises de Gaspé. Au total, cette aide soutiendra 12 projets et engendrera au total plus de 50 emplois.

Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville d'après les informations de Catherine Poisson

Ces fonds proviennent du programme Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), explique la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier.

Le choix s'est arrêté sur des entreprises qui incarnent l'innovation, affirme-t-elle. « On a des entreprises d’énergie verte, des entreprises en tourisme, des entreprises en environnement. Ce sont des moteurs économiques qui sont appelés à se développer et qui diversifient l’activité économique de la région », précise la ministre.

La plus grosse part du gâteau revient à Eocycle Technologies, une entreprise de fabrication d'éoliennes. La contribution d'Ottawa permettra notamment d'élargir les marchés de l'entreprise et d'augmenter sa capacité de production.

La situation est semblable pour l'entreprise Plaquettes de frein haute performance B.B, spécialisée dans la conception, la fabrication et le reconditionnement de plaquettes de frein pour les éoliennes.

Nous, le marché international, c’est 90 % de nos ventes. Christian Babin, président Plaquettes de frein haute performance B et B

Le président de l'entreprise, Christian Babin, explique que cette aide financière permettra à l'entreprise d'implanter et d'obtenir une certification de la norme internationale ISO 9001. Le tout, dans le but d'atteindre les marchés nationaux et internationaux.

« On vend en Amérique du Nord, on commence à vendre en Europe, on achète des matières premières qui viennent de l’Asie et des États-Unis. Avoir une aide financière, sous forme de prêt remboursable, c’est très aidant », ajoute-t-il.

Selon la ministre Lebouthillier, « les retombées sont directes et indirectes ». « On parle de création d’emplois, mais on va parler aussi de gens qui viennent s’installer dans la région, des gens qui vont dépenser dans la région, des emplois, aussi, qui sont bien rémunérés avec des gens qui sont formés. »

Cet appui financier permettra à ces entreprises de mener à bien des projets d'investissement évalués à 10 millions de dollars.