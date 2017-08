Ottawa verse 10 M$ pour l’industrie aérospatiale du Manitoba

L'industrie aérospatiale du Manitoba recevra un financement de 10 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Cet investissement servira à l’agrandissement du Centre de formation et de technologie en aérospatiale et à la création d’un nouvel espace au Collège Red River, a annoncé le ministre de l'Innovation, de la Science et du Développement économique, Navdeep Bains.

Ce fonds aidera à harmoniser les besoins de l'industrie avec l'expertise des établissements d'enseignement postsecondaire. Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, de la Science et du Développement économique

Le Collège Red River investira aussi 1,2 million de dollars, et StandardAero, un montant de 4,5 millions de dollars.

Le président et chef de la direction du Collège, Paul Vogt, souligne que cette expansion aura des effets positifs pour toute la province. Elle servira à la fois les industries aérospatiales et non aérospatiales grâce à un accès direct au matériel, aux installations et à l'expertise du Collège, selon lui.

M. Vogt ajoute que l'objectif final est d'aider les élèves à acquérir les compétences nécessaires pour réussir sur le marché du travail.