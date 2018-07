Parfum de vacances à la veille du congé de la construction

Le congé de la construction débute officiellement dimanche et des milliers de travailleurs prendront la route des vacances dès vendredi après-midi. Cette année encore, les destinations québécoises seront populaires.

CAA-Québec estime que le quart des Québécois bénéficieront de leur congé dans les deux prochaines semaines, mais il restera tout de même 20 % de la main-d'œuvre en activité sur les chantiers de voirie, pour faire les travaux d'urgence ou sur les chantiers scolaires.

Le Québec demeure la destination préférée des Québécois, selon le ministère du Tourisme.

« Les gens qui vont voyager cette année vont dépenser plus et vont rester plus longtemps lors de leur séjour », explique Christian Desbiens, directeur des politiques et d’intelligence d’affaires au ministère du Tourisme.

On parle d'environ 750 $ en moyenne par séjour pour les ménages qui vont voyager et une durée de séjour d'environ quatre nuitées. Christian Desbiens, directeur des politiques et d’intelligence d’affaires

C'est signe que l'industrie touristique va bien et que l'économie va bien également, souligne M. Desbiens.

La Capitale-Nationale, les Îles-de-la-Madeleine et la Gaspésie figurent parmi les destinations les plus prisées, explique Annie Gauthier de CAA-Québec, qui précise que le mois d'août demeure le mois le plus populaire pour prendre des vacances.

Tourisme Québec estime, par ailleurs, que seulement 13 % des voyageurs iront aux États-Unis durant les vacances de la construction.

Les deux semaines du congé de la construction prendront fin le samedi 4 août.

D’après le reportage de Valérie-Micaela Bain