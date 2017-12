Parler cinq langues par jour au travail

On apprenait mardi que les Québécois travaillent de plus en plus dans des environnements bilingues. Radio-Canada a visité une PME de l'ouest de l'île de Montréal afin de voir comment cela se traduit dans le quotidien des travailleurs.

Un reportage de Julien McEvoy

Chez AS Composite, PME de neuf employés située à Dollard-des-Ormeaux, on parle cinq langues par jour : français, anglais, farsi, espagnol et azéri.

Les patrons, Hossein Borazghi et Golnaz Shokouhi, sont un couple d’Iraniens arrivé au Canada en 1995. Les deux diplômés de Polytechnique Montréal ont fondé leur entreprise de fabrication de panneaux sandwich en composite en 2002.

M. Borazghi a appris le français dès son arrivée, alors que Mme Shokouhi le parlait déjà, en plus de l’anglais, du farsi et de l’azéri, sa langue maternelle. Les deux s’expriment en français de façon impeccable.

« On est une famille ici. Si quelqu’un parle espagnol, on va parler espagnol ensemble. C’est un peu les Nations unies », explique la directrice de l’ingénierie, qui, depuis son arrivée au pays, a aussi appris l'espagnol et le turc.

La langue de l’ingénierie

AS Composite n’emploie que des ingénieurs, ou presque. On y compte bien quelques techniciens, ainsi qu’un ouvrier, Ubaldo Octavio Magana Chong, un Mexicain d’origine au service de l’entreprise depuis 2010, qui en est aujourd’hui le directeur de la production.

La plupart de nos clients sont Américains, on parle aussi beaucoup à des gens de Toronto : si vous ne parlez pas anglais en ingénierie, vous aurez des problèmes. Hossein Borazghi, patron d'AS Composite

Le patron lance du même souffle qu’il n’est pas difficile d’embaucher des gens dont la langue maternelle est le français. Mais pour lui, ce n’est pas ce qui compte.

« Lorsqu’on cherche de la main d’œuvre, la langue n’est pas vraiment importante pour nous. Ce sont les qualifications techniques qui le sont », dit celui qui a récemment offert des cours de français à un employé qui ne maîtrisait pas la langue.

Une machine… anglophone!

AS Composite est né du travail qu’Hossein Borazghi a accompli au Conseil national de recherches du Canada lors de ses études doctorales.

Il a d’abord développé le panneau sandwich pour ensuite breveter la machinerie qui sert à sa fabrication.

« Quand tout le monde travaille sur la machine, il faut pouvoir communiquer rapidement, alors tout le monde parle anglais », illustre-t-il.

Il explique que parfois, surtout à l’étape de la production, des problèmes de langues surviennent. L’entreprise emploie des gens qui ne parlent pas anglais, par exemple, ainsi que d’autres qui ne parlent que l’anglais. La communication peut donc être difficile par moment.

Ça ne crée pas de problème, mais certains conflits. Tout ça se règle facilement. Hossein Borazghi, patron d'AS Composite

Golnaz Shokouhi abonde dans le même sens. « Parler dans une autre langue, ce n’est pas facile. Quand on parle de quelque chose de compliqué, de technique, on y va avec la langue qui est plus facile. Il ne faut pas compliquer davantage les choses. »

Une entreprise qui accueille

Pour Ubaldo Octavio Magana Chong, la langue n’est pas un problème. Le directeur de la production d’AS Composite apprend actuellement le français grâce à l’organisme PROMIS. Il parle aussi anglais et… farsi!

« Je n’avais pas d’expérience quand je suis arrivé au Canada et j’avais beaucoup de difficulté à trouver un emploi. AS Composite m’a accueilli à bras ouvert. Tu développes des liens avec les gens ici, car tout le monde provient de l’immigration. On se comprend, on se soutient. »

Ashkan Ahmadi, ingénieur d’origine iranienne qui travaille pour l’entreprise depuis six ans et qui ne parle pas français, est bien d’accord. Il a une grande admiration pour son patron.

« M. Borazghi est lui-même un immigrant et il aime donner une chance aux nouveaux arrivants, dit-il en anglais. Sa mentalité est d’aider les gens, de leur donner une première chance. Il s’occupe bien de ses employés. Nous ne sommes pas vraiment une entreprise, mais plutôt une famille. »