Partenariat avec Riverview pour la construction du pont jeté sur la rivière Petitcodiac

Les travaux pour la construction du pont jetée qui traversera la rivière Petitcodiac avancent lentement, mais sûrement. Le gouvernement de Brian Gallant annoncait samedi un partenariat avec la Ville de Riverview afin d'alléger le trafic durant la construction.

Les vannes sont ouvertes, une voie de contournement est installée et les travaux continuent, mais il faudra être patient avant le résultat final. 2021 est l'année prévue pour la fin des travaux.

L'organisme Les Sentinelles de la rivière Petitcodiac qui surveillent cette rivière depuis des années est prêt à attendre. Ronald Babin, le président de l'organisme, demande aux riverains d'en faire autant.

« Y'a beaucoup à faire et la progression à mon avis probablement suit le timeline que les ingénieurs, que les architectes, que les promoteurs et que le gouvernement si l'on veut avaient prévu à l'origine. »

Si la date de livraison ne change pas, il aura fallu cinq ans pour bâtir ces infrastructures.

Les travaux ralentissent la circulation dans ce secteur. « Y'a des désagréments pour les riverains, c'est un lieu de passage important. Au final on sait qu'il va y avoir deux beaux ponts, alors ça va régler ce problème là. »

Pour alléger le trafic dans la région, le gouvernement de Brian Gallant s'associe à la Ville de Rivewview. Ils annoncent un investissement de près de 2 millions de dollars.

Nous sommes très sympathiques aux gens qui disent que ça va être une transition qui ne va pas être facile pour tout le monde, mais on veut le faire le plus facile possible.

Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick