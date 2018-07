Paul Lavoie quitte la Chambre de commerce de Sept-Îles

Le directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Iles, Paul Lavoie, quittera ses fonctions cette semaine pour relever de nouveaux défis.

Paul Lavoie est entré en poste en mars 2017. Il se dit fier de la cohésion au sein du conseil d'administration. Près de la moitié des sièges ont été renouvelés peu après son arrivée, ce qui a permis, selon lui, de développer davantage d'outils pour les commerces de détail.

[On pense à ] la fameuse campagne Parlez-nous, avec une vidéo qui a été vue plus de 50 000 fois sur Internet et qui a été citée en exemple de bonne pratique par de multiples organismes un peu partout au Québec. On a vraiment fait un virage, on a élargi notre champ d'action.

Paul Lavoie, directeur général sortant de la Chambre de commerce de Sept-Îles