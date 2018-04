Pêche au homard : fermetures de zones dans les Maritimes mais pas au Québec

Les pêcheurs de homard des Maritimes sont surpris d'apprendre que leurs confrères de la Gaspésie n'auront pas à se soumettre aux mêmes contraintes qu'eux afin de protéger les baleines noires.

Un texte de Catherine Allard

Les pêcheurs de homard de la Gaspésie n'auront pas à composer avec la fermeture totale ou temporaire de certaines zones de pêche, selon le plan de pêche au homard rendu public mercredi par Pêches et Océans Canada. Ce plan concerne les zones 10, 20et 21, qui couvrent le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

Pourtant, leurs collègues des Maritimes ont appris mardi qu'ils n'auront pas le droit de pêcher dans certaines zones, comme c'est le cas pour les pêcheurs de crabe.

L'Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) ne saisit pas pourquoi les mesures de protection de la baleine noire imposées aux homardiers gaspésiens seraient moindres que celles infligées aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse.

Nous sommes extrêmement déçus et surpris. On ne comprend pas pourquoi il y a une différence entre nous et les pêcheurs de la Gaspésie. Nous allons certainement soulever la question avec le ministre lors de notre prochaine rencontre.

Martin Mallet, directeur général par intérim de l'Union des pêcheurs des Maritimes