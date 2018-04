Pêche au homard : les pêcheurs de la Gaspésie s'attendent aussi à des fermetures de zones

Le plan de pêche au homard pour la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, dévoilé mercredi par Pêches e Océans Canada, ne prévoyait pas de mesures de protection des baleines noires comme celui des pêcheurs des Maritimes. Mais les pêcheurs de la Gaspésie ne croient pas qu'ils seront épargnés.

« Ils nous ont dit “Attention, vous ne serez pas exclus, on va mettre ça dans les conditions de pêche qui vont sortir sous peu », affirme O'Neil Cloutier, du Regroupement des pêcheurs professionnels de la Gaspésie.

La divulgation du plan de pêche au crabe pour les zones 19, 20 et 21, qui couvre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, mercredi, avait soulevé la colère de pêcheurs des Maritimes parce que, contrairement à leur plan de pêche dévoilé plus tôt cette semaine, il n'y est pas fait mention de la fermeture « dynamique » de zones, pour protéger les baleines noires.

Ces fermetures surviendront dans certaines zones du golfe du Saint-Laurent, pendant la saison de pêche au homard, si des baleines noires y apparaissent.

Les pêcheurs gaspésiens doivent prendre la mer le 28 avril.

Des mesures à venir

Les pêcheurs du Québec croient qu'un protocole de fermeture des pêches, toujours en cours d'élaboration, précisera les mesures de protection des baleines noires auxquels ils seront soumis.

Ces mesures étaient incluses dans le plan de pêche des pêcheurs des Maritimes, dévoilé mardi. Ce plan comprend d'ailleurs une carte qui montre une vaste zone où pourraient survenir des fermetures temporaires. Cette zone s'étend jusqu'aux côtes gaspésiennes.

À compter du 28 avril, les pêcheurs des Maritimes ne pourront pas se rendre dans un secteur sud du golfe du Saint-Laurent où on a observé le plus grand nombre de baleines l’an dernier. Ils devront aussi éviter les zones tampons temporaires établies autour des baleines repérées ailleurs et respecter d’autres obligations.