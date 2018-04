Plus de 11 M$ d'investissements à venir au mont Orford

Après le nouveau propriétaire d'Owl's Head, c'est au tour de la direction du mont Orford d'annoncer la réalisation d'un projet de développement de la montagne. La Corporation ski et golf Mont-Orford bénéficiera d'une aide financière totale de 80 000 $, provenant du gouvernement du Québec et de Tourisme Cantons de l'Est.

Le projet de développement de la montagne inclut l'amélioration du système d'enneigement, l'aménagement du versant Alfred-Desrochers, l'agrandissement du chalet de ski et la mise en place d'une infrastructure qui permettra de tenir des activités pendant toute l'année.

Les investisssements régionaux totalisent un peu plus de 11 millions de dollars.

C'est le député d'Orford Pierre Reid qui en a fait l'annonce mardi après-midi en compagnie du président de Tourisme Cantons-de-l'Est, Jean-Michel Ryan.