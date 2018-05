Plus de 5 milliards $ dépensés pour l'achat de cannabis en 2017

Près de cinq millions de Canadiens âgés de 15 à 64 ans ont dépensé un montant estimatif de 5,6 milliards de dollars pour se procurer du cannabis à consommer à des fins médicales ou récréatives en 2017, selon Statistique Canada.

L’agence fédérale a révisé à la baisse (-1,8 %) son estimation de 5,7 milliards de dollars diffusée en janvier. Cette conclusion est contenue dans une étude rendue publique lundi par Statistique Canada et intitulée Comptes économiques provinciaux et territoriaux sur le cannabis 2017.

Le document révèle entre autres que la consommation de cannabis par les ménages canadiens a varié selon les provinces et les territoires en 2017.

C’est en Nouvelle-Écosse (27,1 grammes par personne par année) qu’on observe la consommation la plus élevée par habitant, suivie de près par la Colombie-Britannique (24,6 grammes) et par l'Alberta (24,1 grammes). À l’opposé, la Saskatchewan et les trois territoires sont les régions qui affichent la plus faible consommation par habitant.

Les prix

On y apprend également que c’est au Québec (6,19 $ par gramme) que l’on retrouve le prix le plus faible pour les produits du cannabis à l'échelle du pays, suivi du Nouveau-Brunswick (6,85 $ par gramme) et de la Colombie-Britannique (7,09 $ par gramme).

En revanche, les prix les plus élevés ont été enregistrés aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Statistique Canada note que les prix des produits du cannabis ont eu tendance à baisser au Canada depuis 2004. Par exemple, le gramme se vendait 8,2 $ en moyenne au pays en 2015 alors qu'il a chuté à 7,25 $ en 2017.

Seulement 10,4 % des produits du cannabis consommés en 2017 ont été obtenus légalement (avec un document médical à l'appui), ce qui correspond à une hausse par rapport à la proportion de 1,3 % enregistrée en 2015.

L'Alberta (25,1 %) a affiché la part la plus élevée des achats effectués avec un document médical à l'appui, alors que le Québec a enregistré la part la plus faible (2,4 %).

La production

Au chapitre de la production de cannabis, Statistique Canada indique que c’est la Colombie-Britannique qui a produit le plus de produits du cannabis l’année dernière avec 36,6 % de la production totale. Le Québec (31,0 %) et l'Ontario (22,7 %) se classent au deuxième et troisième rang.

Sur le plan économique, l'industrie du cannabis a généré 2,8 milliards de dollars en 2017. La Colombie-Britannique a engendré 1,1 milliard de dollars, ce qui représente 39 % de la production totale.

Le Canada a vendu des produits du cannabis vers d'autres pays pour plus de 1 milliard de dollars en 2017. La Colombie-Britannique a été à l'origine de 59 % de ces ventes.

Les produits du cannabis ont fait l'objet d'un commerce interprovincial. Le Québec a été à l'origine d'un peu plus de la moitié du total des ventes interprovinciales l’année passée.