Plus de 500 travailleurs de la construction recherchés à Windsor

L'entreprise TCI Titan, qui s'est vue attribuer le contrat pour la construction de l'esplanade douanière du côté canadien du futur pont de remplacement du pont Ambassador, entre Windsor et Détroit, est à la recherche de travailleurs qualifiés.

Entre 500 et 1000 travailleurs qualifiés devront être engagés pendant deux ans pour remplir le contrat de 50 millions de dollars, estime le président de TCI Titan, Art Ussoletti.

C'est énorme, c'est un projet historique, et nous sommes vraiment, vraiment excités et très fiers d'en faire partie. Art Ussoletti, président de TCI Titan

Il a toutefois souligné que dans le passé, il a été difficile de trouver des travailleurs hautement qualifiés.

« L'été dernier a probablement été l'une des années les plus occupées, et pas seulement pour Titan, mais pour l'industrie de la construction dans son ensemble », a indiqué le président.

Malgré tout, M. Ussoletti a dit n'avoir aucun doute que tous les postes seront pourvus.

Nous discutons avec nos syndicats locaux pour qu'ils nous fournissent des gens de qualité, et je sais qu'ils le feront. Ils l'ont fait dans le passé. Art Ussoletti, président de TCI Titan

Il affirme que son équipe travaille « main dans la main » avec la Detroit International Bridge Co et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au sujet du plan de conception. L'entreprise est responsable de la construction du bâtiment douanier, des structures qui l'entourent, et du stationnement.

Les travaux pourraient commencer dans les 30 prochains jours, a indiqué le président. Les préparations sont amorcées, et le processus d'approbation de l'ASFC devra également avoir lieu.