Plus de bornes de recharge pour encourager l'achat de voitures électriques

La Colombie-Britannique annonce qu'elle doublera le nombre de stations de recharge pour les véhicules électriques dans la province. La ministre de l'Énergie espère ainsi encourager les conducteurs à se tourner vers les énergies propres.

L'accès à une borne de recharge demeure un obstacle majeur qui empêche les consommateurs à faire l'acquisition d'une voiture électrique.

Si tout va comme prévu, les utilisateurs de voitures électriques auront bientôt accès à 64 stations de recharge réparties dans toute la province.

Vous pourrez conduire de Golden, dans les Kootenays, à Tofino et toujours avoir une borne de recharge le long de la route. Michelle Mungall, ministre de l’Énergie

La Colombie-Britannique offre une gamme d'incitatifs pour encourager les consommateurs à faire l'acquisition d'une voiture à énergie propre.

Par exemple, un rabais de 5000 $ pour l'achat d'une voiture électrique ou une réduction de 6000 $ pour une voiture à hydrogène.

Il existe aussi un programme d'aides pour l'installation d'une borne de recharge à la maison.

Il existe environ 9500 véhicules électriques, hybrides et hydrogènes en Colombie-Britannique. La province se classe deuxième au Canada -- après le Québec -- pour le nombre de voitures dites propres, selon l'organisme à but non lucratif Plug In BC.