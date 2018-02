Pointe-à-la-Croix devient propriétaire du bureau d'information touristique pour 1 $

La Municipalité de Pointe-à-la-Croix a officialisé lundi l'achat du bureau d'information touristique qui appartenait à la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs.

D'après l'entrevue réalisée à Bon pied, bonne heure

Le bureau avait été fermé en juin 2016, faute d'argent pour en assurer l'opération.

Le bâtiment devait être vendu pour taxes impayées, mais la Municipalité a décidé de freiner ce processus. Elle s’est entendue avec la Chambre de commerce pour acheter le bâtiment pour un dollar.

On ne voulait pas que l’édifice soit déménagé, qu’il aille ailleurs sur le territoire. On voulait vraiment qu’il demeure là et que sa vocation reste.

Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix