Pont Gordie-Howe : 5 questions à André Juneau, chef des opérations de l'Autorité du pont Windsor-Détroit

Nommé il y a deux mois comme chef des opérations à l'Autorité du pont Windsor-Détroit, André Juneau fait un tour d'horizon de l'avancement du projet du futur pont Gordie-Howe et explique son rôle au sein de l'organisation.

1- Le futur pont international Gordie-Howe est sur toutes les lèvres dans la région de Windsor et au-delà. Ses progrès sont scrutés à la loupe, où en est le projet?

On entame depuis quelques semaines un échéancier très ambitieux en vertu duquel on voudrait finaliser une entente financière avec le soumissionnaire qui aura été choisi à la fin septembre 2018. Entre-temps, on aura commencé des travaux pendant l'été du côté américain, le genre de travaux qui ont déjà été faits du côté canadien. Avant cela, on aura choisi un soumissionnaire au début du mois de juin et celui-ci nous aura soumis sa proposition finale au mois d’avril. Alors, comme vous voyez on a un échéancier avec des moments très importants presque chaque mois au cours de l'année qui vient.

2 - Qu'en est-il du budget 4,8 milliards de dollars et de la date d'ouverture du pont?

On connaîtra le budget précis lorsqu'on aura un accord avec le soumissionnaire qui aura été choisi. Quand on s’entendra, on saura à quoi s’attendre. C'est la même chose pour la date d'ouverture du pont. Quand on aura une entente, on verra exactement ce qu’il nous proposera comme échéancier.

3- Cela fait deux mois que vous avez été nommé chef des opérations, que faites-vous exactement?

J'ai les pouvoirs du PDG pendant qu'il est en congé. Moi je suis là pour m’assurer que tout le monde travaille ensemble. Pour s'assurer que l’organisation travaille bien. Je rencontre beaucoup nos partenaires des deux côtés de la rivière pour voir s’ils ont des préoccupations auxquelles on devrait répondre. Donc, malgré mon titre, je ne suis pas véritablement dans les opérations, je fais plus des relations publiques. Une de mes grandes priorités, c’est de m’assurer que mes collègues sont en mesure de respecter les échéanciers, en parlant avec nos homologues, en obtenant des engagements de la part de nos interlocuteurs pour qu’on puisse y arriver.

4- Comment se passent les relations entre les différents ordres de gouvernement des deux côtés de la frontière?

Du côté canadien, notre principal interlocuteur c'est la Ville de Windsor. On est en contact très régulier avec les ingénieurs municipaux et dès que je suis arrivé, j'ai rencontré le maire. Du côté américain, c’est plus compliqué. Notre principal interlocuteur, c’est le gouvernement de l’État du Michigan et on travaille surtout avec le ministère du transport du Michigan pour toutes sortes de questions reliées au pont, notamment s'il faut acquérir un certain nombre de terrains, c’est ce ministère-là qui s'en occupe. Je vous dirai que tout ça va bien, c’est bien rodé. Au bureau du gouverneur, il y a un conseiller à plein temps sur le projet du pont.

Est-ce que cela veut dire que tout le monde est sur la même longueur d'onde? Il n'y a pas de travail à faire pour convaincre, ils sont convaincus, mais il faut constamment partager les informations et s’assurer qu’il n'y a pas de surprise. Si on a besoin d'une décision de leur part, il faut leur donner suffisamment de temps. C'est donc surtout un travail d'organisation, d'exécution, et non pas de persuasion.

5 - Il y a quelques semaines, la compagnie propriétaire du pont Ambassador a reçu les autorisations du gouvernement fédéral pour construire un pont de remplacement à six voies, avez-vous des craintes au sujet de ce nouveau pont?

Non, les gens qui s'intéressent à ce dossier-là ont toujours pensé qu’il fallait avoir deux ponts pour faire face au trafic, non seulement pour passer d’un côté à l’autre rapidement sans incertitude, mais aussi parce que la « redondance » est importante. S'il arrivait quelque chose à une des deux infrastructures, on aura l’autre. Alors deux ponts, ça a toujours été dans les plans.