Possible fusion de quatre caisses Desjardins de la Baie-des-Chaleurs

Une étude de projet est en cours pour la fusion des Caisses Desjardins de Carleton-sur-Mer, Maria, Bonaventure et New Richmond.

Selon la présidente du conseil d'administration de Tracadièche, Jocelyne Ferguson, l'étude permettra de voir si le regroupement des caisses pourrait apaiser les pressions financières du marché et contrer la concurrence sur internet.

Pour elle, la fusion aurait pour effet d’assurer la pérennité de la présence de Desjardins dans la région « en regroupant toutes nos forces financières, nos forces humaines et nos forces aussi au niveau matériel », estime-t-elle. Elle aurait aussi pour effet « d’entretenir une vie de coopérative qui serait dynamique dans notre milieu, dit-elle. Elle l'est déjà, mais le serait peut-être encore plus si on était regroupés. »

Mme Ferguson ajoute que la fusion permettrait de maintenir le soutien du développement du milieu et d’offrir une qualité de services supérieure, à laquelle les membres sont en droit de s'attendre.

Un comité a été formé avec des représentants de chacun des conseils d'administration qui évalueront le dossier.

Si les études du comité démontrent que le projet permet aux caisses de demeurer concurrentielles sur le marché, les membres seront appelés à se prononcer.

Pour le moment, la fermeture et la diminution des services ne sont pas envisagées.

D'après les informations de Gabrielle Bartkowiak, stagiaire