Près de 2 M$ pour une nouvelle caserne de pompiers à Mont-Joli

La Ville de Mont-Joli construira une nouvelle caserne de pompiers sur le boulevard Jacques-Cartier au coût de 1,7 million de dollars.

Le conseil municipal a préféré cette option à la rénovation du bâtiment actuel qui avait été construit en 1982. Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, explique qu’un nouveau bâtiment répondra mieux aux normes d’aujourd’hui et aux besoins futurs.

« Quand qu'on va en rénovation, on peut avoir des surprises de dernière minute, et on restait encore avec un bâtiment qui n'était pas neuf et qui, au bout de la ligne, aurait mérité encore des rénovations en cours de route. »

Le lieutenant du service d'incendie de Mont-Joli, Olivier Harton, est bien heureux de la décision de la municipalité.

C'est une excellente nouvelle pour les pompiers. L'espace était rendu restreint, donc pour les pompiers, ça va améliorer notre travail, nos opérations. Olivier Harton, lieutenant du service d'incendie de Mont-Joli

Le maire espère amorcer la construction au mois de septembre. Une demande d'aide financière a été présentée au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

D’après les informations d’Isabelle Damphousse