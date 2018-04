Prolonger l'autoroute 20 en commençant par la construction du pont à Trois-Pistoles?

Le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, affirme qu'il est trop tôt pour dire si le prolongement de l'autoroute 20 devrait d'abord être fait à partir du Bic ou de Trois-Pistoles.

Le ministre explique qu'avant de prendre une décision le gouvernement devra tenir compte des avis techniques de ses ingénieurs.

C'est la technique qui va décider dans quel secteur on va commencer. J'aimerais bien vous dire aujourd'hui qu'on va commencer par Le Bic ou par Trois-Pistoles, mais on n'est pas rendu-là. Jean D'Amour, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

Pour appuyer sa réflexion, le ministre D'Amour cite en exemple la troisième phase des travaux de transformation de la route 185 en autoroute: « Tout le monde voulait que l'on commence les travaux dans le secteur de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, mais ce fût plutôt à Saint-Antonin » en raison des recommandations techniques des experts du ministère des Transports.

Discussion « brève, mais intense »

Samedi dernier, le premier ministre Philippe Couillard s'est engagé à refaire du prolongement de l'autoroute 20 une priorité du gouvernement s'il est réélu en octobre prochain. À la blague, il disait aux militants libéraux réunis à Rimouski qu'il avait eu sur le sujet « une courte, mais intense conversation dont je vais me souvenir pour quelques mois » avec l'ancien maire et député libéral de Rimouski, Michel Tremblay.

Depuis, on a appris que Michel Tremblay a alors plaidé pour que le prolongement de l'autoroute commence par la construction du pont au-dessus de la rivière Trois-Pistoles.

Interrogé sur le sujet, Michel Tremblay a reconnu avoir exprimé clairement cette idée au premier ministre, mais il n'a pas voulu en dire davantage, pas plus qu'il n'a souhaité accorder une entrevue formelle.

Trois raisons pour le choix de Trois-Pistoles

Des personnes présentes à l'assemblée expliquent que Michel Tremblay a avancé au moins trois arguments en faveur de la construction du pont sur la rivière Trois-Pistoles.

Le premier est le non-sens entre ce désir de faciliter et d'accélérer l'accès au Bas-Saint-Laurent et à la Gaspésie et la réalité des ralentissements de circulation devant la Fromagerie des Basques, à Trois-Pistoles.

Le second est la nécessité d'ajouter un deuxième passage au-dessus de la rivière Trois-Pistoles pour éviter que la région ne soit complètement isolée si un accident comme celui qui a récemment impliqué un camion-citerne à Saint-Fabien survenait sur l'actuel pont à Trois-Pistoles.

Et le troisième argument est celui de l'argent. Le dernier budget a démontré que Québec dispose actuellement d'importantes réserves financières : qu'en sera-t-il après les cinq ou six années qui seraient nécessaires pour réaliser le tronçon BicTrois–Pistoles?

Prudence du maire en exercice

L'actuel maire de Rimouski, Marc Parent, ne veut pas s'engager trop avant dans cette discussion.

La 20 est essentielle de A jusqu'à Z. Marc Parent, maire de Rimouski

Il dit qu'il serait « catastrophique » pour la région si un accident comme celui de Saint-Fabien survenait sur le pont de Trois-Pistoles. Mais, il ne ferme la porte à aucun scénario.

S'il est plus facile de commencer par le Bic, soit. Mais parallèlement, il faut penser au pont. Marc Parent, maire de Rimouski

Le maire dit qu'il y a eu récemment « inflation des coûts » au sujet de ce pont. Il dit avoir entendu des montants allant jusqu'à 300 millions de dollars pour la construction de ce pont. Il pense qu'un montant « plus réaliste se situe entre 150 et 200 millions de dollars pour un pont à 4 voies ».

Un certain consensus

Il y a deux semaines, les préfets des huit MRC du Bas-Saint-Laurent faisaient front commun pour réclamer de Québec le prolongement de l'autoroute 20. Ils évoquaient l'idée de commencer les travaux par le tronçon Bic–Trois-Pistoles, si cette option est moins coûteuse que la construction du pont. Ce qui permettrait d'amorcer des travaux plus rapidement.

Cette idée a été émise pour la première fois par l'ancien maire de Rimouski, Éric Forest. À l'époque, et devant l'exaspération de ses membres face à un dossier qui ne bougeait pas, la Chambre de commerce de Rimouski-Neigette en était venue à la conclusion qu'il fallait peut-être privilégier l'option d'une route 132 améliorée.

Éric Forest avait alors répliqué en lançant sa proposition de réaliser en premier le tronçon Bic–Trois-Pistoles, un peu comme une option offerte au gouvernement pour faire avancer le projet.