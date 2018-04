Québec va presque doubler le nombre de bornes de recharge

Alors que s'ouvre à Montréal la deuxième édition du Salon du véhicule électrique, le gouvernement Couillard annonce l'ajout de 1130 bornes de recharge pour véhicules électriques sur les routes du Québec.

D'ici deux ans, la province comptera donc au total 2500 bornes de recharge. Le premier ministre Philippe Couillard n'a toutefois pas précisé quelle serait la proportion des bornes de recharge rapide ni la répartition géographique des nouveaux équipements et n'a pas non plus dévoilé le coût de ce projet.

L'acheteur d'un véhicule électrique peut obtenir une subvention de Québec allant jusqu'à 8000 $, selon le type de véhicule.

Les Lavallois bénéficieront en outre d'une subvention de 2000 $ pour l'achat d'un véhicule électrique et de 400 $ pour un vélo électrique, a annoncé, vendredi, le maire de la municipalité, Marc Demers, qui accompagnait Philippe Couillard au Salon du véhicule électrique.

Jusqu'à dimanche

Plus de 70 exposants, conférenciers et spécialistes des transports électriques participent à l'événement, qui se déroule jusqu'à dimanche soir à la Place Bonaventure, et répondront aux questions du public.

Vingt-cinq modèles de voitures à propulsion électrique y seront également présentés, dont la très attendue voiture modèle 3 de Tesla, qui sera dévoilée en première canadienne.

Les visiteurs pourront aussi admirer sur place une foule d’autres moyens de transport électriques, notamment des bateaux, des motos, des autobus, des motomarines, des vélos, des triporteurs, des scooters et même des planches à roulettes.

Des essais seront également offerts aux visiteurs.

Ce salon sera aussi l'occasion de mettre en valeur les technologies québécoises derrière plusieurs de ces véhicules.

Hydro-Québec annonçait par ailleurs jeudi qu’à son centre d’excellence à Varennes, en Montérégie, ses chercheurs et ingénieurs travaillent actuellement à alléger le poids des batteries pour permettre d’augmenter l’autonomie des véhicules électriques.

Les organisateurs, qui ont accueilli près de 19 000 visiteurs l’an dernier, lors de la première édition du Salon, espèrent accueillir encore plus de gens cette année.

Selon CAA-Québec, plus de 24 000 voitures alimentées à l'électricité sillonnent actuellement les routes du Québec, soit 10 000 de plus qu'il y a un an. Ce qui représente une progression de près de 70 %.

La Ville de Montréal a d'ailleurs annoncé que des bornes de recharge pour voitures électriques seraient disponibles dans ses 19 arrondissements d'ici 2019. Actuellement, on compte dans la ville 402 bornes réparties dans 10 arrondissements.