Québec verse près de 450 000 $ à des entreprises et organismes des Îles-de-la-Madeleine

Québec verse un peu plus de 442 000 dollars à six organismes et entreprises des Îles-de-la-Madeleine.

Un texte de Martin Toulgoat

Le ministère de l'Économie de la Science et de l'Innovation accorde plus de 120 000 dollars au Conseil pour les anglophones madelinots (CAMI), ainsi qu'aux entreprises Les pêcheries Bruno Bourque et La Moule du large.

Le CAMI pourra ainsi mettre aux normes les bâtiments du complexe historique et de la Petite école rouge.

Les pêcheries Bruno Bourque et La Moule du large pourront respectivement acheter un bateau de pêche au sébaste et accroître la production d’huîtres.

Le provincial verse aussi 38 500 $ à la Maison des jeunes des Îles pour lutter contre l’intimidation et 32 500 $ à la Savonnerie artisanale de la mer. Cette entreprise pourra construire un atelier qui sera ouvert au public.

La part du lion revient à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine qui reçoit une subvention de 250 000 dollars dans le cadre de l'Entente de développement culturel.

« Ça touche plusieurs secteurs, le milieu de la culture, avec le centre d’interprétation du phoque et la municipalité des Îles, mais aussi des entreprises privées en pêche et en tourisme, explique le député libéral des Îles-de-la-Madeleine, Germain Chevarie. Au total, ce sont six projets et ça comporte des investissements de ces organismes pour tout près de 1,5 million de dollars. »

En plus du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, ceux du Tourisme et de la Culture sont aussi engagés dans ces investissements. Il s’agit de contributions non remboursables.