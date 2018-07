Quels produits coûteront 10 % plus cher à partir du 1er juillet?

Le gouvernement fédéral a mis à jour la liste des produits américains, qui pourraient coûter 10 % plus cher à compter du 1er juillet en plus de l'acier et l'aluminium déjà frappés par des tarifs douaniers de 25 %.

Les grils en fonte, les réfrigérateurs et les congélateurs sont parmi les produits qui ont été ajoutés à la liste publiée d’abord le 31 mai. Des produits comme la moutarde préparée et les fûts de bière en ont été retirés.

Les biens de consommation relèvent des classifications des pays d'origine décrites dans l'Accord de libre-échange de l’Amérique du Nord (ALENA).

La plupart des droits de douane sur le whisky américain, les tondeuses à gazon, le ketchup et le sirop d'érable demeurent en place.