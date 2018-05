Le Canada souhaite encore travailler avec la Chine dans l'avenir, a déclaré jeudi le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, au lendemain de la décision de son gouvernement de rejeter la prise de contrôle du géant canadien des infrastructures Aecon par des intérêts chinois.

Ottawa a bloqué mercredi la proposition de rachat d'Aecon par l'entreprise chinoise CCCC International Holding, une transaction évaluée à 1,5 milliard de dollars, pour des raisons liées à la sécurité nationale.

« Je suis très confiant, a indiqué le ministre Bains jeudi matin à Ottawa. Cette décision va améliorer notre situation, particulièrement au sujet de la sécurité nationale. C’est pourquoi nous avons bloqué [le rachat]. »

En même temps, notre gouvernement est ouvert au commerce et aux investissements, et nous allons continuer de travailler avec la Chine, d’améliorer notre position et [de] créer des opportunités d’emplois ici au Canada. […] Mais pas au détriment de la sécurité nationale.

Navdeep Bains, ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique