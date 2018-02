Report de la légalisation du cannabis : pas d'inquiétude au Nouveau-Brunswick

Le report de la légalisation du cannabis aux fins récréatives est accueilli au Nouveau-Brunswick avec de l'espoir par certains, et sans préoccupation par d'autres.

La légalisation que le gouvernement Trudeau espérait pour le 1er juillet est reportée au moins jusqu'au mois d'août. Le Sénat veut plus de temps pour étudier le projet de loi présenté par le gouvernement Trudeau.

Le Sénat se donne jusqu'au 7 juin pour que ses comités étudient le projet de loi C-45, mais s'il doit y avoir des amendements, l'approbation du Sénat pourrait venir encore plus tard et entraîner un report de la date du début de la vente au détail.

Le report n’inquiète pas le gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui prépare l’ouverture de 20 magasins en vue de la légalisation.

« Le gouvernement a toujours dit qu'il serait prêt pour la légalisation fédérale, et cela n'a pas changé, un court délai n'aura pas d'impact négatif sur nos préparatifs. Notre principale priorité demeure de veiller à ce que le cannabis ne tombe pas entre les mains de nos jeunes et qu'il soit utilisé de façon responsable par les adultes », affirme la ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Kathy Rogers.

Les municipalités estiment pour leur part qu’il s’agit d’une bonne nouvelle. Elles se sentent un peu laissées pour compte dans le processus de légalisation, et le fait de disposer de plus de temps apporterait d'autres occasions d'éclaircir certaines questions, notamment le partage des revenus entre elles et le gouvernement provincial.

« L’ensemble des municipalités est dans l’incertitude. Elles se posent des questions, et il y a peu de réponses actuellement. Plus de temps on va avoir de notre point de vue, à défaut d’avoir des réponses, mieux que ça va être. Il y a encore des choses à préciser en cours de route. Et nous, c’est une question fondamentale, il faut avoir un partage des revenus qui est juste, équitable, qui va permettre aux municipalités d’assumer les nombreuses responsabilités qui vont découler de cette légalisation », explique Frédérick Dion, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Frédérick Dion ajoute qu'il rencontrera le ministre des Gouvernements locaux à la fin du mois et qu'il tente aussi de convaincre le fédéral d'obliger les provinces à partager les revenus du cannabis avec les municipalités, mais qu'il n'y aucune garantie que ce sera le cas.

Quant aux producteurs de cannabis, l’entreprise Zenabis, qui a une usine de taille à Atholville, n’est pas déçue outre mesure. Le report de la légalisation lui laisse plus de temps à se préparer et ne met pas en péril son plan d'affaires.

« Le marché médical est encore là. On est là pour le marché médical. Quand ça arrive que c’est récréatif, par exemple, on sera prêt, soit en juillet, soit en août. C’est sûr que c’est mieux si c’est au mois de juillet comme avant, mais si ça change de quelques semaines [...] ce n’est pas si grave que ça », affirme May Nazair, de Zenabis.

D'après un reportage de Nicolas Pelletier