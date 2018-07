Retour à la normale à la mine de diamants de Stornoway

La situation revient à la normale à la mine de diamants de Stornoway Diamond, à la Baie-James.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

En début de semaine, les autorités de la mine avaient décidé de suspendre temporairement les opérations de la mine en raison d'un feu de forêt à proximité du site.

Seule une trentaine d'employés étaient demeurés sur place pour assurer la protection des actifs de l'entreprise.

« Le feu est maintenant contenu. On a eu une chance dans notre malchance, on a eu de la pluie qui était inattendue qui nous a donné un coup de pouce et vu que la situation est sous contrôle et qu'on espère avoir 22 millimètres de pluie dans les prochaines heures, les gens ont quitté Rouyn-Noranda ce matin, Montréal et Chibougamau pour aller travailler à la mine aujourd'hui », indique Patrick Godin, chef des opérations de Stornoway.

Les activités pourront reprendre rapidement à la mine de Stornoway Diamond. « On a arrêté les opérations durant près de 48 h, on n'a pas nécessairement à faire d'énorme maintenance pour redémarrer. On redémarre la mine souterraine en priorité, suivie par la mine à ciel ouvert. Subséquemment, ça va être les opérations de l'usine qui devraient démarrer tôt demain matin », ajout Patrick Godin.