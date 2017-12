Retour du boom énergétique dans le centre de l’Alberta

Le va-et-vient d'énormes camions chargés de matériel industriel a été le premier signe d'un changement économique à Rocky Mountain House, une petite municipalité au centre-ouest de l'Alberta. Alors que le reste de l'Alberta se plaint encore des difficultés économiques, le centre de la province voit déjà le retour des beaux jours grâce, une fois encore, à l'industrie du pétrole et du gaz.

Dès la fin du printemps, les camps ont commencé à se remplir avec une quantité de travailleurs que Rocky Mountain House n’avait pas vu depuis la chute des prix du pétrole en 2014.

À la fin de l’été, la municipalité affichait complet dans les hôtels, les commerces et tous les stationnements, affirme Prab Lashar de la Chambre de commerce de Rocky Mountain House.

Ce regain d’activité provient de la formation géologique de Duvernay, riche en hydrocarbures, qui s’étend du centre-ouest de la province jusqu’au nord-est de la Colombie-Britannique.

D’après l’évaluation de l’Office national de l’énergie, sous le sol de cette région, on trouve plus de 3,4 milliards de barils de pétrole brut, 2,17 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 995 millions de mètres cubes de gaz naturel liquéfié (GNL).

La formation géologique est connue depuis les années 1950, mais l’apparition de nouvelles technologies permet maintenant de rendre l’extraction des ressources présentes beaucoup plus économiques, selon Peter Tertzakian de l’Institut de recherche sur l’énergie ARC.

« Le point le plus attractif de cette région, c’est l'habileté de forer et de pouvoir rapidement vendre le produit sur le marché. Le retour sur investissement est beaucoup plus rapide que pour les sables bitumineux par exemple », explique M. Tertzakian.

Optimisme prudent

L’intérêt pour ce gisement fait sentir ses effets à Rocky Mountain House. Le garage de l’entreprise de construction Pidherney croule sous l’activité au point où la compagnie manque de main d’oeuvre. « Nous sommes débordés », dit le directeur Wendall Mason.

La gestionnaire de l’hôtel Walking Eagle accueille avec plaisir la nouvelle affluence. En dix jours au mois de novembre, elle a fait un meilleur chiffre d’affaire que pour tout ce mois l’année dernière. Elle reste cependant prudente.

Cette industrie est imprévisible. Tout ce qu’on peut faire, c’est croiser les doigts. Colleen Dwyer, directrice, hôtel Walking Eagle

L’analyste énergétique Peter Tertzakian croit lui qu’un peu d’optimisme est de rigueur. Près de 30 milliards de dollars seront investis dans le secteur énergétique l’année prochaine et il croit que le gisement de Duvernay pourrait accueillir de 10 à 20 % de cet investissement.

D'après les informations d'Erin Collins.