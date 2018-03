Ricardo s'installe à Québec 

Le chef cuisinier et homme d'affaires Ricardo Larrivée installera aux Galeries de la Capitale une première succursale RICARDO Boutique ainsi qu'un café. La direction des Galeries de la Capitale en profite également pour y aménager un marché public, un investissement de 16 millions de dollars.

Un texte de Camille Simard

Les installations occuperont les anciens espaces de 46 000 pieds carrés du magasin Simons qui seront complètement réaménagés.

La boutique et le café RICARDO occuperont un espace de 9000 pieds carrés. Une vingtaine de comptoirs spécialisés comme une boucherie, une pâtisserie et une fromagerie seront établis pour leur part dans le reste du lieu.

Les Galeries de la Capitale prévoient par ailleurs un espace cuisine afin d'y faire des démonstrations de cuisine, des ateliers et des conférences liés au secteur alimentaire.

La direction veut en faire un marché public, un « complément au commerce de détail ».

« Le secteur Lebourgneuf est un espace qui bouillonne d'activités, il y a énormément de projets résidentiels et de bureaux, pour nous, avec l'offre de restauration, la demande est très forte », explique Stéphan Landry, le directeur général des Galeries de la Capitale.

Offre complémentaire au futur marché public

Le directeur explique qu'il s'agit d'un marché à petite échelle et n'a rien de comparable avec le futur Grand marché développé par la Ville de Québec.

Ce dernier comptera une centaine d'étals saisonniers.

« Le consommateur peut venir profiter des magasins, du Mégaparc, et après ça, on peut aller faire un petit tour et s'acheter quelques aliments spécialisés. On le voit vraiment comme un projet distinct », ajoute Stéphan Landry.

L'ouverture de la boutique RICARDO est prévue d'ici la fin de l'année.

La direction des Galeries de la Capitale prévoit livrer le futur espace alimentaire à l'automne 2019.