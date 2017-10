Rouyn-Noranda investit plus de 72 000 $ pour réaliser différents projets ruraux

La Ville de Rouyn-Noranda va investir plus de 72 000 $ dans différents projets concernant la ruralité.

Dix projets se partageront ainsi des montants allant de 250 $ à 15 000 $ provenant du Fonds de développement rural.Le maire, Mario Provencher, a expliqué le processus menant à l'octroi de ce financement.Parmi les projets retenus, le Centre plein air du mont Kanasuta recevra 15 000 $ pour l'aménagement d'une piste de glissade sur tube.« C'est de l'argent qui est disponible pour les gens de la ruralité qui déposent des projets. Deux fois par année, on va en appel de projets. On a entre 220 000 $ et 230 000 $ de réservés qui vont au Fonds de développement territorial. À ce moment-là, il y a des présentations de projets. Ce soir, on [annonçait 72 000 $] pour des projets qui viennent de tous les coins du territoire de Rouyn-Noranda », explique le maire.