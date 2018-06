Saint-André se mobilise pour les employés de l'usine Dr Oetker

La production à l'usine Dr Oetker de Saint-André dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick a cessé jeudi. Plus de 180 personnes ont perdu ou vont perdre leur emploi à la suite de la fermeture de l'usine. La communauté se serre les coudes pour aider les employés à retrouver du travail.

Depuis l'annonce de la fermeture de l'usine en janvier dernier, la communauté de Saint-André est inquiète. Une centaine d'emplois, c'est beaucoup pour une population de moins de 1000 habitants.

« Pour que nos enfants reviennent ici et trouve du travail, ça prend des entreprises et des emplois », laisse tomber Marcel Lévesque, maire de la communauté rurale de Saint-André.

On pense qu'on grossit et qu'on avance et puis là, boum, une annonce comme ça et tu reviens à la case départ.

Marcel Lévesque, maire de la communauté rurale de Saint-André