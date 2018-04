Salaire minimum à 15 $/h : les retombées économiques seraient importantes en Estrie

Selon une étude de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), si le salaire minimum était fixé à 15 $ de l'heure, la masse salariale de l'Estrie augmenterait entre 85 et 132 millions de dollars.

« Les retombées économiques dues à l'augmentation du salaire minimum à 15 $/h sont extrêmement bénéfiques pour chaque région du Québec, même en tenant compte des faibles pertes d'emplois anticipées », soutient l'économiste Pierre-Antoine Harvey, l'un des auteurs de l'étude.

Selon l'IRIS, les « retombées positives sont 9 à 11 fois supérieures à l'effet des pertes d'emplois appréhendées ».

Ce sont les femmes qui bénéficieraient le plus d'un salaire minimum revu à la hausse et cette observation est encore plus marquée loin des grands centres. En Estrie, elles récolteraient entre 58 et 60 % de l'augmentation de la masse salariale. Cela s'explique par le fait que les femmes occupent 58 % des emplois rémunérés à moins de 15 $/h.

Dans l'ensemble du Québec, les retombées positives engendrées par une telle hausse du salaire minimum sont estimées entre 2,2 et 3,4 milliards de dollars d'après l'IRIS. « Une telle hausse aurait pour effet d’accroître la demande intérieure, notamment par l’augmentation de la consommation des ménages à bas salaire. En effet, une part importante des gains des personnes à bas salaire est susceptible d’être dépensée en biens et services auprès des entreprises d’ici, ce qui viendrait soutenir l’économie de nos régions. », peut-on lire dans l'étude.