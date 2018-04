Sanofi Pasteur investit 500 millions à Toronto

La compagnie pharmaceutique française Sanofi Pasteur va dépenser 500 millions de dollars pour la construction de nouvelles installations à Toronto.

Cette expansion permettra d’augmenter la production de vaccins contre la coqueluche, qui sont en grande demande, selon un communiqué de la compagnie.

Plus tard, on fabriquera aussi sur place des vaccins contre la diphtérie et le tétanos.

La construction du nouveau bâtiment devrait être terminée en 2021.

Sanofi possède déjà une usine dans le nord de Toronto.