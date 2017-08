SaskPower veut augmenter ses tarifs de 5%

SaskPower a demandé le droit d'augmenter ses tarifs de 5 %. Si le gouvernement de la Saskatchewan venait à donner son accord, l'augmentation rentrerait en vigueur le 1er mars 2018. Un client résidentiel verrait alors sa facture d'électricité augmenter de 6 $ en moyenne par mois.

Dans un communiqué, SaskPower justifie cette augmentation par la volonté de continuer à relever le défi de la demande et de la production d'électricité, des engagements environnementaux et la nécessité d'investir dans le renouvellement du système électrique vieillissant.

« Notre mission, à SaskPower, est d'assurer la sécurité, la durabilité et la rentabilité à nos clients et aux communautés que nous desservons. Afin de maintenir cela pour les résidents de la Saskatchewan, nous continuerons à avoir besoin d’un financement supplémentaire », a déclaré Mike Marsh, président et chef de la direction de SaskPower.

Mike Marsh ajoute qu’au cours de cinq dernières années, la Société d'État a investi plus de 6 milliards de dollars en projets d'immobilisations et en contrats d’achats pour continuer à apporter le courant à ses clients.

Le rapport annuel 2016-2017 indique que SaskPower a investi 886 millions de dollars dans le système d'électricité de la province au cours de la dernière année. Un investissement en capital de 1,12 milliard de dollars est prévu pour 2017-2018.

De plus, au cours des deux dernières années, des mesures contraignantes mises en place ont permis à SaskPower d’économiser 73 millions de dollars sur ses dépenses d'exploitation, la maintenance et l'administration, tout en réduisant ou en reportant des dépenses de 484 millions de dollars sur son capital.

« Nous cherchons continuellement des façons de travailler plus efficaces et des moyens d’économiser en priorisant les dépenses et, s’il le faut, en les reportant quand cela est possible, pour que l’argent de nos clients serve aux plus grandes priorités », conclut Mike Marsh.